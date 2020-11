Sky Sport esalta Morata su Instagram: “Show in allenamento”

TORINO – Grandi colpi dei giocatori della Juventus con le loro Nazionali. I calciatori bianconeri, infatti, stanno dando mostra del loro talento e della loro qualità anche in campo internazionale, incantando i tifosi e gli appassionati di questo sport. L’ultimo è stato Alvaro Morata, esaltato sui social anche da Sky Sport. “Prima il tacco, poi il destro al volo: Morata show in allenamento” ha scritto su Instagram la nota emittente televisiva: in un post sul proprio profilo ufficiale, infatti, ha mostrato un video in cui l’attaccante juventino sfodera dei colpi da maestro nella preparazione della sua Spagna. La classe non è acqua e Alvaro ne ha da vendere.