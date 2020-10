Si infiamma la sfida sui social: il Barça mostra su Twitter il gol di Neymar

TORINO – Si infiamma sempre di più la sfida sui social: alla vigilia della gara di domani sera all’Allianz Stadium, Juventus e Barcellona hanno già iniziato a scontrarsi a colpi di tweet. L’ultimo affronto del Barça è stato mostrare su Twitter il gol di Neymar nel 2015: quella rete fu siglata dal brasiliano nella finale di Champions League di quell’anno, proprio contro i bianconeri. Al termine della partita, i blaugrana vinsero 3-1 e portarono a casa quel trofeo, tra molte polemiche.

Il post social è stato in risposta a quello in cui la Juve mostrava con un video la grande rete di Paulo Dybala al Camp Nou: “Questo è buono, una maschera è importante in questi tempi; ma c’è meglio di così?” le parole dei catalani. Domani, la Vecchia Signora avrà un’altra possibilità per vendicare quella sconfitta e rispondere all’arroganza del Barcellona.