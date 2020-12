Schillaci dice addio a Rossi: “Se ne va un punto di riferimento per me”

TORINO – Da un bomber all'altro: anche Totò Schillaci, successore di Paolo Rossi nell'attacco della Juventus e della Nazionale Italiana, ha voluto omaggiarlo nel giorno della sua scomparsa. Sui social, infatti, il capocannoniere dei Mondiali del '90 ha detto addio al capocannoniere dei Mondiali dell'82, scomparso nella notte. "Oggi è un giorno triste, se ne va un punto di riferimento per me, un compagno, un grande Campione ma soprattutto un Gentiluomo… Grazie Paolo" ha scritto l'ex bianconero su Instagram. Una scomparsa che ha toccato tutto il mondo del calcio, specialmente i calciatori che hanno vissuto nel mito di Pablito.