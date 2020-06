Sarri sul banco degli imputati

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la finale di Coppa Italia contro il Napoli ai calci di rigore.

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha così perso la seconda finale in stagione con i bianconeri dopo la sconfitta contro la Lazio in Supercoppa: il tecnico è finito subito sotto la lente di ingrandimento, e probabilmente saranno importanti questi prossimi mesi per il suo futuro con i bianconeri: in caso di perdita dello Scudetto infatti, la sua posizione di aggraverebbe e tornerebbe in discussione.

