Sarri: “Dispiace per i tifosi, abbiamo difficoltà ad andare alla conclusione”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli di ieri sera.

Alla vigilia aveva detto che vedeva una squadra piena di voglia e di grinta per portare a casa questo trofeo, ma stasera si è vista una Juve senza quella voglia e quella grinta che lei aveva promesso, anche nell’approccio ai calci di rigore.

“Penso che a livello di determinazione noi c’eravamo, perchè avevamo fatto una partita di applicazione. La squadra è rimasta corta e compatta e questo non lo puoi fare se non hai un buon livello di concentrazione e determinazione. Siamo una squadra abituata a risolvere le situazioni con delle giocate individuali, per abitudine sono giocatori che vogliono la palla addosso e sono abituati a risolvere situazioni. La mancanza di brillantezza fisica, la mancanza di guizzo, ci rende difficile trasformare in pericolosità la mole di gioco che facciamo. Penso che essenzialmente il nostro problema sia quello. Poi sbagliare un calcio di rigore per mancanza di cattiveria, mi sembra molto giornalistico. Il rigore lo sbagli tecnicamente e basta. Rimane la rabbia e la delusione perchè l’anno scorso ho lasciato la Coppa d’Inghilterra all’ultimo rigore e quest’anno lascio la Coppa Italia ai rigori. E ai rigori la rabbia e la delusione è più forte perchè hai sempre la sensazione che la lotteria premi o punisca in maniera molto più casuale di quello che potrebbe essere. Se uno deve perdere una finale, meglio perderla nei minuti regolamentari che durante i rigori. Mi dispiace per i ragazzi, per i tifosi, per la società, perchè un trofeo è sempre un trofeo. Dobbiamo trasformare in voglia e in fame questa delusione”.

Un approfondimento sulla difficoltà di tirare in porta. E poi le chiedo se è preoccupato in vista del campionato, perchè sembra una Juve sgonfia e senza anima.

”Queste sono considerazioni che stai facendo tu, io non sono d’accordo. La Juve fa gioco, mette sotto le squadre, anche stasera la supremazia territoriale è nettamente a nostro vantaggio. Abbiamo questa problematica che credo sia momentanea, di giocatori abituati ad avere guizzi, ad avere facilità nell’andare a saltare l’uomo, ad andare alla conclusione, ma in questo momento fanno fatica a farlo. Se si pensa di tornare dopo tre mesi ed essere brillanti… penso che di squadre sgonfie da qui alla fine.. perdereai la voglia… Ne vedrai tante. Prima di tutto perchè si comincia a giocare in un periodo in cui la condizione fisica che non è ottimale per noi e per nessuno, perchè stasera ho visto una partita a basso ritmo da parte di tutte e due le squadre, non da parte nostra e basta. Da qui in avanti le temperature saranno ancora più alte, crescerà la condizione fisica delle singole squadre, ma i ritmi che credo cresceranno poco, perchè il caldo andrà ad incidere. Noi se riusciamo a salire dal punto di vista fisico nelle prossime due, tre settimane, con l’applicazione tattica che abbiamo avuto sia contro il Milan che stasera, penso che possiamo venire fuori piuttosto bene”.

Ronaldo sembra più indietro rispetto agli altri.

“Lui in questo momento ha dei buoni numeri a livello di quantità di corsa, forse migliori della stagione, questo è sintomo che si è allenato molto. Ha dei numeri non abituali per lui a livello di qualità dela corsa, di accelerazioni, di velocità massime ragiunte, di numero di accelerazioni. Questo penso sia normale per disabitudine alle partite. Penso sia un momento transitorio, farà piuttosto veloce. Poi abbiamo altre situazioni, un giocatore come Douglas Costa ha avuto oltre al lockdown diverse interruzioni durante la stagione, Paulo che ha fatto 50 giorni di positività al Covid. Non è così semplice per giocatori abituati ad andare risolvere le siuazioni”.

In cosa ha visto il Napoli superiore alla Juve? Secondo lei ha vinto meritatamente la Coppa Italia il Napoli?

“Ha vinto meritatamente perchè ha tirato i rigori molto meglio di noi. Durante la aprtita ho visto due squadre sotto ritmo con difficoltà a rendersi pericolose. Una partita che dopo mezz’ora ha dato la sensazione del possibile 0-0. Dal punto di vista fisico sinceramente li ho visti come noi. Poi se si parla di meriti ai calci di rigore, oggettivamente li hanno calciati molto meglio di noi”.

