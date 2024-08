San Valentino sui social: le wags bianconere e le loro dediche ai calciatori della Juve

Le compagne dei campioni juventini hanno celebrato la festa degli innamorati

RE DI CUORI

È la festa degli innamorati e anche le wags bianconere hanno voluto celebrare il 14 febbraio. Dalla foto romantica di Maddalena Nullo per il suo Andrea Barzagli, alla toccante dedica di Martina Maccari per Bonucci, fino all’amore dell’ex Juve Alvaro Morata mostrato dalla sua futura sposa Alice Campello. Partiamo proprio dalla famiglia Barzagli, con la bella Maddalena che ha postato una foto con il “Re” di cuori che porge il suo cuore alla “Regina”. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BQe8fHohBTQ/”]

AMORE SPAGNOLO

Una dedica molto romantica quella di Joana Sanz per il suo Dani Alves, per la coppia è San Valentino tutti i giorni: “Camminando mano nella mano con te il tempo vola. Oggi secondo il calendario è il giorno degli innamorati, però per me ogni giorno che passo al tuo fianco è San Valentino. Non esiste un giorno in cui il mio amore per te diminuisce, solo giorni in cui il mio amore migliora, perché amarti di più è impossibile. Sei la mia meravigliosa combinazione, la meraviglia della mia vita. Te, nient’altro che te” >>>VAI AL PROSSIMO<<<

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BQe1PAIBpQv/”]

ABBRACCIO DI FAMIGLIA

Da lacrime agli occhi l’abbraccio postato da Martina Maccari con il suo Leonardo Bonucci, un momento difficilissimo per la loro famiglia, a causa della malattia del piccolo Matteo: “28.07.16 Di fronte al buio la scelta più coraggiosa che si può fare è immaginare la luce” il commento all’abbraccio postato da Martina.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BQeDhxwg-ow/?hl=it”]

FUTURI SPOSI

Una coppia follemente innamorata, Alice Campello e Alvaro Morata mostrano spesso il loro amore sui social network e anche oggi la bella modella italiana ha postato una loro foto. “San Valentino per noi è ogni giorno. Ti amo con tutto il mio cuore.” E a breve arriveranno anche le nozze.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BQfRQ4zDZlE/?taken-by=alicecampello”]