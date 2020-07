TORINO – Il direttore amministrativo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato del futuro di David Alaba.

Queste le sue parole sul giocatore e sul mercato dei Bavaresi: “Salihamidzic sta parlando con l’agente di David, ma non siamo ancora giunti a un accordo. Vogliamo estenderlo, ma se questo non è possibile, dovremo cercare altre soluzioni. Nonostante il coronavirus, non ci saranno vendite estive al Bayern.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<