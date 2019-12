TORINO – La Juve nella prossima sessione di mercato potrebbe salutare Daniele Rugani. Il centrale era pronto all’addio già in estate, poi il KO di Chiellini ha cambiato i piani. Il capitano però è sulla via del ritorno e Sarri è pronto ad inserirlo nella lista Uefa, a farne le spese potrebbe essere proprio l’ex Empoli. Come riporta il Telegraph, il Leicester sarebbe pronto a puntare sul centrale bianconero già da Gennaio.