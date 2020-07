Rivaldo: “Neymar è migliorato e ha cambiato comportamento, voglio che diventi il migliore al mondo”

TORINO – L’ex calciatore brasiliano Rivaldo ha parlato intervistato dai microfoni di Betfair del connazionale Neymar.

“Sono un grande ammiratore di Neymar e voglio che diventi il ​​migliore al mondo. Credo che ciò possa accadere naturalmente se riesce a mantenere questo nuovo atteggiamento da ora in poi perché è chiaramente sulla strada giusta.”

“Vero è che ha 28 anni ma proprio questo può aiutarlo ad avere maggiore consapevolezza. Le sue doti sono evidenti e se vuole può facilmente vincere, a parer mio, 2-3 Pallone d’Oro. Per un giocatore non è facile controllarsi in campo quando sei costantemente circondato da voci e rumors sul tuo conto, ma credo Neymar sia migliorato in questo e abbia cambiato il suo comportamento”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<