REPORT MEDICO - Ecco la situazione Giorgio Chiellini. Oggi si torna in campo, ed arriverà anche il report del medico: è infatti previsto per oggi il risultato definitivo relativo alle condizioni di Giorgio Chiellini, che ha abbandonato in anticipo il match contro il Frosinone, vinto per 2-0 dai bianconeri. Si temono però brutte notizie dall’infermeria e si sospetta uno stop di almeno un paio di settimane per il difensore.

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