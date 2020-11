Rebrov: “I miei giocatori entusiasti di affrontare la Juve, la partita con il Barcellona ci è servita”

TORINO – L’allenatore del Ferencvaros Serhiy Rebrov, avversario della Juventus domani sera, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport.

“Quale Juve domani? In Champions è impossibile fare questo tipo di previsioni. Anche per questo sono molto più concentrato sulla mia squadra”.

“Sono sicuro che quella partita contro il Barcellona ci sia servita: è stato un insegnamento importante. E fondamentale è stato anche conquistare il nostro primo punto del girone nella gara seguente, contro la Dynamo.”

“Più che spaventati da Ronaldo, dovremo essere preparati per affrontarlo. Faremo del nostro meglio per fermarlo. Mi piace tantissimo la sua passione per il calcio ed è incredibile il livello altissimo che continua a mostrare alla sua età. Cambiare Sheva con Ronaldo? Non cambierei Sheva con nessuno. Piuttosto sarebbe stato bello unire a noi anche Cristiano Ronaldo. Pirlo ha bisogno di tempo per realizzare le proprie idee. La Juve ha tanti big. Senz’altro Dybala è uno che crea sempre grandi problemi agli avversari. I miei giocatori sono entusiasti di affrontare i campioni della Juve. Il sogno di tutti è quello di competere ai massimi livelli.”