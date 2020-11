Ranking UEFA: Juventus unica italiana nella Top 10

TORINO – Buone notizie per la Juventus direttamente dalla UEFA: la Federazione calcistica europea, infatti, ha aggiornato il ranking per le squadre di club del continente e la Juve è l’unica Italiana presente nella Top 10. Con 107,000 punti, i bianconeri scavalcano al quarto posto l’Atletico Madrid e si piazzano dietro Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. Per trovare un’altra squadra del nostro campionato bisogna arrivare alla 19esima posizione, occupata dalla Roma. Subito dopo c’è il Napoli alla ventesima e poi, nelle prime 60, troviamo anche Inter, Atalanta, Lazio e Milan. Grande risultato, dunque, per la Vecchia Signora, che si classifica ancora tra le migliori società europee. Ecco la classifica della Top 10, pubblicata sul sito dell’UEFA:

1. Bayern München (GER) 117,000

2. Barcellona (ESP) 112,000

3. Real Madrid (ESP) 108,000

4. JUVENTUS (ITA) 107,000

5. Atlético Madrid (ESP) 106,000

6. Manchester City (ENG) 100,000

7. Manchester United (ENG) 95,000

7. Paris Saint-Germain (FRA) 95,000

9. Sevilla (ESP) 88,000

10. Liverpool (ENG) 87,000