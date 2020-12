Ramsey furioso per la sostituzione: calcio ad una bottiglietta

TORINO – Una sconfitta totalmente inaspettata e durissima per la Juventus, che perde in casa 3-0 contro la Fiorentina. Un risultato che taglia le ali ai bianconeri, lo stesso giorno in cui è stato accolto il ricorso del Napoli e sono stati tolti 3 punti in classifica. Molta rabbia e tristezza da parte dei giocatori, che si sono anche scusati con i tifosi per la prestazione. Il nervosismo generale, però, si è visto anche durante la partita, con alcuni calciatori che si sono lasciati andare anche a palesi manifestazioni.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Star, infatti, Aaron Ramsey era furioso per la sostituzione dopo pochi minuti e avrebbe calciato delle bottigliette vicino alla panchina. Un gesto di rabbia e di nervosismo, forse anche nei confronti di Andrea Pirlo, che lo ha tolto dal campo al 18′ del primo tempo. Il tecnico bianconero aveva bisogno di maggiore copertura dopo l'espulsione di Cuadrado e ha scelto di sacrificare il gallese per fare spazio a Danilo. Una brutta serata per tutta la Juve.