Ramsey cerca riscatto e si carica sui social: “Siamo pronti!”

TORINO – Manca ormai solo un giorno al ritorno della super sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona. I bianconeri, domani sera, affronteranno al Camp Nou i padroni di casa e tenteranno di scalzarli dal primo posto nel girone G. Una gara molto importante per entrambe le squadre e per diversi giocatori: oltre a Cristiano Ronaldo e Leo Messi, impegnati nel loro eterno scontro, anche altri calciatori tengono molto a fare bene domani. Tra questi c’è anche Aaron Ramsey, che è in cerca di riscatto dopo diverse prestazioni al di sotto delle aspettative; per questo, il centrocampista gallese ha voluto caricarsi sui social. “Siamo pronti!” ha scritto il numero 8 della Juve su Instagram, dove ha mostrato una foto del suo allenamento. Spera di essere protagonista della partita e di ritrovare le sue prestazioni migliori. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<