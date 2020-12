Rabiot giocherà o no contro l’Udinese?

TORINO – La giornata di ieri per la Juventus è senza dubbio da dimenticare. Prima la sentenza che annulla i tre punti a tavolino in seguito alla mancata sfida contro il Napoli, che si dovrà rigiocare, e poi la tremenda disfatta contro la Fiorentina all’Allianz Stadium per 3-0. A questo si aggiunge un’altra possibile beffa per i bianconeri, che potrebbero dover fare a meno di un giocatore nella prossima sfida di campionato. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, che in occasione della partita del 4 ottobre scorso contro il Napoli avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica.

Ieri sera, una volta tornata valida con la sentenza del Collegio di garanzia, Pirlo ha tenuto fuori il giocatore per fargli scontare la giornata. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe non giocare neanche contro l'Udinese: infatti, il Codice di Giustizia Sportiva prevede che la squalifica venga scontata a partire dal giorno dopo la pubblicazione della decisione. Quindi, anche nella prossima gara di Serie A, Rabiot potrebbe dover rimanere fuori.