Qui Barcellona – Koeman non convoca Messi per la gara di Kiev

TORINO – Incredibili novità per le avversarie di Champions della Juventus: infatti, Ronald Koeman non ha convocato Lionel Messi per la gara contro la Dinamo Kiev. Il Barcellona, rivale nel girone dei bianconeri, domani sera affronterà gli ucraini in trasferta e il tecnico olandese ha deciso di non portare con sé il fenomeno argentino, leader e capitano della squadra. Ad annunciarlo, è stato lo stesso allenatore blaugrana in conferenza stampa:

“Non porteremo con noi né Messi né De Jong. Non verranno a Kiev perché abbiamo diversi infortuni e, con 9 punti nel girone, stiamo abbastanza tranquilli in Champions. Deve riposare qualcuno ogni tanto e stavolta tocca a Leo. Si parla molto di lui perché è il giocatore più decisivo di questa squadra e può dare ancora tanto: ha dato un contributo incredibile nei trofei vinti e il Barcellona ha bisogno di lui“.