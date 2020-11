Portanova torna al lavoro alla Continassa: “Pronto per nuove battaglie”

TORINO – Gli impegni delle Nazionali in questa settimana stanno volgendo al termine e, piano piano, i giocatori della Juventus stanno tornando alla base. Oggi è rientrato a disposizione di Andrea Pirlo anche Manolo Portanova, tornato a lavorare alla Continassa: il centrocampista bianconero, per questo, ha voluto mostrare sui social il suo allenamento con la squadra. “Si torna al lavoro dopo la sosta per le Nazionali. Pronto per nuove battaglie!” ha detto il giocatore su Instagram. Nell’immagine pubblicata, inoltre, Portanova ha dato anche una buona notizia per tutti i tifosi della Vecchia Signora: con lui, infatti, corre e si allena Matthijs de Ligt, che sta per tornare in campo dopo il lungo stop.