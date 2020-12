Platini ricorda Paolo Rossi: “Con la Juventus abbiamo vinto tutto”

TORINO – Un’altra grande bandiera della Juventus e icona del calcio mondiale ha voluto salutare Paolo Rossi: stiamo parlando di Michel Platini, che dal 1982 al 1985 ha giocato in bianconero al fianco di Pablito. Sulle colonne del quotidiano transalpino L’Equipe, l’ex campione francese ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra scomparso oggi:

"Basta con questo maledetto 2020: prima se ne è andato Michel Hidalgo, poi Robert Herbin, poi Maradona ed ora Paolo Rossi. Lui è stato un ottimo attaccante, un grande giocatore. Tutti quanti si ricordano di quel Mondiale in Spagna nel 1982. Alla Juventus abbiamo giocato insieme tre anni, dall'82 all'85 e abbiamo vinto tutto. Rossi era distaccato dal mondo del calcio, l'unico grande della storia ad essere così distante. Sicuramente la squalifica per lo scandalo delle scommesse lo ha ferito tantissimo, ma aveva anche tanti guai fisici perché in pratica non aveva un menisco. Ha passato tantissime ore sul lettino dei massaggi, mentre metteva il ghiaccio sul ginocchio. Dopo il Mondiale era al massimo della sua carriera e giocava disteso, senza tensioni: è stato eccezionale. Rossi era un giocatore fantastico, molto rapido e abilissimo nel capire il gioco. Ci siamo vista per l'ultima volta a pranzo due anni fa e stava girando un film sulla sua vita. Paolo era un ragazzo fantastico".