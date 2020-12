Pjanic rivela: “Voglio giocare di più, sento nostalgia dell’Italia”

TORINO – Nuove incredibili rivelazioni da un ex giocatore della Juventus: si tratta di Miralem Pjanic, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. Il giocatore, infatti, si è lamentato di questo inizio di stagione con la maglia del Barcellona e ha manifestato la sua mancanza dell’Italia. Ecco le parole del centrocampista bosniaco:

“Voglio giocare di più e non capisco perché vengo utilizzato poco. Sono sicuro di poter dare tanto alla squadra e ogni volta che l’allenatore mi ha chiamato in causa ho sempre giocato bene, rispondendo nella maniera giusta. Mi alleno e sono sempre pronto, non so cosa fare di più. Sono contento della squadra e dei compagni, ma sento nostalgia dell’Italia: da voi ho giocato 9 anni e alla Roma e alla Juve ho giocato degli anni bellissimi. Adesso ho iniziato una nuova sfida con un grandissimo club, uno dei migliori al mondo, e devo iniziare di nuovo: volevo provare questa nuova esperienza. Al momento, però non mi sento soddisfatto e non posso esserlo, perché non accetto di non giocare. Vedremo come andrò, nel frattempo mi alleno e aspetto: sono pronto e non so che altro fare, è una situazione complicata.

La Juventus la seguo spesso, mi è rimasta dentro: quando è uscito il sorteggio sono stato molto contento, ma mi è dispiaciuto tantissimo non aver giocato davanti ai tifosi all'Allianz Stadium. Ai bianconeri auguro sempre il meglio e spero di poterli incontrare di nuovo, ma domani voglio vincere".