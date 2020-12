Pirlo terzo miglior centrocampista difensivo di sempre per France Football

TORINO – Sono usciti i risultati del Ballon d’Or Dream Team anche per la categoria dei centrocampisti difensivi: l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo è risultato essere il terzo migliore di sempre. Un traguardo prestigiosissimo quello raggiunto dall’ex giocatore di Juve e Milan, che davanti a sé ha solamente due mostri sacri come Xavi e Lothar Matthaus. Nella classifica è presente anche un altro ex giocatore della Vecchia Signora: stiamo parlando di Marco Tardelli, anche lui campione del Mondo con la Nazionale Italiana, come Pirlo. “Schizzo” si trova al 18esimo posto. Ecco la classifica completa:

1) Xavi 426 punti

2) Lothar Matthaus 401

3) Andrea Pirlo 298

4) Frank Rijkaard 155

5) Johan Neeskens 125

6) Didi 118

7) Steven Gerrard 110

8) Paulo Roberto Falcao 99

9) Clarence Seedorf 77

10) Fernando Redondo 55

11) Jean Tigana 51

12) Sergio Busquets 45

Gerson 45

14) József Bozsik 39

15) Xabi Alonso 38

16) Bernd Schuster 37

17) Josef Masopust 32

18) Marco Tardelli 27

19) Luis Suarez 25

19) Luis Suarez 25

20) Pep Guardiola 21