Perin si scalda per la Juventus: “Back on field!”

TORINO – Domenica pomeriggio tornerà in campo la Juventus, che affronterà il Genoa nella trasferta di Marassi. Una nuova sfida per i bianconeri di Andrea Pirlo, che in campo ritroveranno una loro vecchia conoscenza: infatti, Mattia Perin è pronto a tornare in campo contro la Juve. Il portiere rossoblù, che ha giocato con la Vecchia Signora nella stagione 2018-2019, è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l’infortunio e ha documentato tutto sui social. “Back on field!” ha scritto Perin su Instagram, dove ha mostrato un’immagine del suo allenamento: il portiere scalda i motori per la sua ex squadra. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<