Pergolettese-Juventus Under-23: La formazione ufficiale dei bianconeri

TORINO – Sta per scendere in campo tra poco la Juventus Under-23, che in trasferta affronta la Pergolettese per un’altra sfida del campionato di Serie C. Con un post sul profilo Twitter ufficiale della sezione giovanile, il club bianconero ha voluto pubblicare la formazione ufficiale della Juve in questa partita. Ecco le scelte di mister Lamberto Zauli:

JUVENTUS (3-4-1-2) – Nocchi; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Fagioli; Brighenti, Petrelli.