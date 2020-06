Per Arthur mancano solo i dettagli

TORINO – La Juventus sembra vicina a chiudere il primo colpo per la prossima stagione. I bianconeri e il Barcellona hanno infatti raggiunto l’accordo per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur: il brasiliano arriverà a Torino al termine della stagione, con Pjanic che andrà al Barcellona dove voleva giocare. L’operazione dovrebbe essere chiusa entro martedì, e da domani ogni giorno sarà buon per farlo. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è esplosa anche un’altra grossa bomba per il mercato bianconero. Ecco il bomber totalmente a sorpresa: nuova pazza idea per l’attacco! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<