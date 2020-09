TORINO – La Juventus sta per trovare l’accordo con il Genoa per la cessione del terzino Luca Pellegrini.

Il giocatore era stato escluso da Andrea Pirlo dalla lista dei convocati per la partita contro la Sampdoria proprio per questioni di mercato, con il Grifone che è riuscito a spuntarla su Fiorentina e Atalanta, e che sta per raggiungere l’accordo con la Juventus, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo.