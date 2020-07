Pellegrini verso la permanenza a Torino

TORINO – Il terzino della Juventus in prestito al Cagliari Luca Pellegrini rientrerà a fine campionato a Torino.

Il giocatore ha disputato un’ottima stagione, mettendosi in mostra e convincendo la Juventus: i bianconeri infatti lo faranno tornare alla Continassa alla fine della stagione e dovrebbero tenerlo in rosa, vista anche la moria di terzini in squadra e sul mercato. Pellegrini è un ottimo prospetto, italiano, con ampi margini di miglioramento, e su di lui la Juventus sembra di aver deciso di puntare per il futuro.

