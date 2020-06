Pellegrini di rientro a Torino

TORINO – Uno dei problemi che la Juventus dovrà risolvere il prossimo anno è quello dei terzini.

A questo proposito, la fine della stagione vedrà in rientro in bianconero del terzino Luca Pellegrini, ora in prestito al

Cagliari. Il giocatore ha disputato un buon campionato e la Juventus dovrà decidere se puntare su di lui o vederlo a titolo definitivo, come richiesto anche dal procuratore Mino Raiola, che Non vuole per il suo assistito un altro anno in prestito.

