L'attaccante del Boca Junior, Carlitos Tevez, ha ammesso di non attraversare un momento positivo al Boca Juniors: "Abbiamo diversi giocatori che non stanno bene e io sono il primo e la squadra ne risente. Non mi sento a mio agio. Sono il primo responsabile di tutto questo, però sento che sto lavorando bene e ogni volta devo alzare il mio livello".

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