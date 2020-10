Nuova risposta della Juventus sui social: la rete di Chiellini allo Stadium

Nuova risposta della Juventus sui social: la rete di Chiellini al Camp Nou

TORINO – Continuano a sfidarsi a colpi di tweet alla vigilia della gara di domani la Juventus e il Barcellona: dopo vari post, c’è stata una nuova risposta dei bianconeri su Twitter. Dopo le immagini del gol di Neymar nella finale del 2015 postate dal Barça, la Juve ha condiviso il video della rete di Giorgio Chiellini all’Allianz Stadium nel 2017: quel match, valevole per i quarti di finale di Champions League, finì 3-0 per la Vecchia Signora, che in quell’edizione arrivò in finale. La tensione per la sfida di domani sera si fa sempre più forte.