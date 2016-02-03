TORINO - Ha parlato a Goal il secondo portiere di casa Juventus, Norberto Neto: "Volevo entrare in una grande società e per questo ho scelto Torino. Ringrazio Dio per quest'opportunità, ho la fortuna di giocare in uno dei club più forti al mondo. Nel mio ruolo c'è un campione che rispetto molto, io lavoro per farmi trovare sempre pronto e abbiamo un ottimo rapporto. Tutti conosciamo la sua grande professionalità e, potermi allenare con lui quotidianamente, è un aspetto molto stimolante. Inoltre, essendo il nostro un ruolo molto delicato, dobbiamo essere molto più che semplici compagni di squadra. Il mio minutaggio lo decide l'allenatore, sono sempre a disposizione per giocare”.

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