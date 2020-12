Nedved sugli ottavi: “Conceiçao lo conosco bene, sarà difficile per la Juve”

TORINO – Sono terminati i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: la Juventus affronterà il Porto, che ha giocato un ottimo girone, sfidando anche il Manchester City. Una grande partita per gli uomini di Andrea Pirlo, che si troveranno di fronte ad una vecchia conoscenza della Serie A, Sergio Conceiçao. Di lui e dei Dragoes ha parlato anche Pavel Nedved, che ha commentato l’esito del sorteggio. Ecco le parole del vicepresidente bianconero ai microfoni di Sky Spor:

"Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa partita. Anche l'anno scorso dicevo che squadre del genere hanno l'abitudine di giocare questo tipo di partite. Una volta superato il girone, è sempre importantissimo essere pronti in ogni momento. Aspetto di trovare molte difficoltà contro il Porto: conosco bene Conceiçao, dato che abbiamo giocato insieme alla Lazio. Con il suo 3-5-2 è molto organizzato e sarà molto difficile per la Juve".