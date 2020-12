Nedved: “Ronaldo? Non siamo dipendenti ma se non c’è il gruppo ne risente”

TORINO – Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare la Dynamo Kiev nella quinta giornata della fase a gironi.

“Non credo siamo dipendenti da Ronaldo. Lui questa sera segnando arriverebbe a 750 gol, una cifra importante per lui. Ma credo che non ne siamo dipendenti, ovviamente quando ti manca un giocatore di questo spessore si sente soprattutto per i giovani. Se è in campo ti cambia, cambia avere lui, Bonucci, Chiellini, giocatori di questo spessore, si sente questo è ovvio, il gruppo ne risente”.