Napoli-Juventus: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia in programma contro il Napoli.

Maurizio Sarri sembra avere solo due dubbi di formazione, anche se sembra siano stati sciolti: in porta giocherà Buffon, davanti a lui Bonucci e De Ligt con le fasce affidate a Alex Sandro e Danilo; centrocampo con Bentancur, Pjanic e Matuidi, e in avanti Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

