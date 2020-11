Moratti sullo Scudetto: “La Juventus ha qualità ed esperienza, fa sempre paura”

TORINO – Torna a parlare della Juventus e della corsa Scudetto di questa stagione anche Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato della lotta per il titolo in questo campionato di Serie A 2020-2021. Ecco le sue parole:

“La Juventus ha qualità ed esperienza e per lo Scudetto fa sempre paura, specialmente a causa delle tante vittorie. Oltre alla Juve e all’Inter, vedo in corsa anche il Milan, il Napoli e la Roma. I giallorossi, ad inizio stagione, sono stati sottovalutati, ma adesso stanno facendo molto bene sotto la guida di Fonseca. I partenopei, invece, hanno un ottimo attacco e Gattuso sa come farli giocare insieme. Un paragone con l’attacco dell’Inter del Triplete ci può stare, ma facendo le dovute proporzioni“.