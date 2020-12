Morata riceve la nuova Play 5: “Da quando sono papà sono imbarazzante”

TORINO – Nelle prossime due partite di campionato la Juventus dovrà fare a meno di Alvaro Morata, squalificato dal giudice sportivo per le proteste al termine della sfida con il Benevento. Nel frattempo, però, l’attaccante spagnolo potrà consolarsi un po’ dentro casa con la nuova Play 5: sui social, il giocatore ha voluto ringraziare la Playstation per il regalo ricevuto. “Grazie Playstation per la nuova play 5! Spero di migliorare perché da quando sono diventato papà sono davvero imbarazzante” ha scritto su Instagram il numero 9 bianconero. Non potrà scendere in campo nelle prossime sfide, ma potrà comunque aiutare la Vecchia Signora, magari con un joystick in mano.