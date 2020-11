Morata posa sui social con Danilo e Dybala in allenamento

TORINO – Tanti sorrisi in casa Juventus alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros: domani sera, i bianconeri affronteranno a Budapest i campioni ungheresi, nella gara valida per la terza giornata del girone G. Oggi, gli uomini di Andrea Pirlo hanno ultimato la preparazione alla Continassa prima della partenza in aereo. Grande gioia tra i giocatori, mostrata anche da Alvaro Morata, che ha posato sui social con Danilo e Paulo Dybala: il centravanti spagnolo, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto con i suoi compagni di squadra durante l’allenamento. Serenità e determinazione sui volti dei tre calciatori, che domani sera potranno essere fondamentali per conquistare la vittoria.