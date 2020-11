Morata deciso sulla Champions: “Contro il Barça vogliamo il primo posto”

TORINO – Da quando è tornato a Torino e ha vestito di nuovo la maglia della Juventus, Alvaro Morata è diventato uno dei giocatori più decisivi in Europa. Con le sue ottime prestazioni e i suoi gol, infatti, ha regalato diverse vittorie ai bianconeri, ultima su tutte quella contro il Ferencvaros in Champions League. Nella quarta giornata della fase a gironi, la Vecchia Signora ha vinto in rimonta contro gli ungheresi e la rete della vittoria al 92′ minuto è stata proprio del centravanti spagnolo. Rispondendo ai microfoni della UEFA, il numero 9 della Juve è andato deciso sulla Champions:

“Contro il Barcellona vogliamo il primo posto: andremo lì per vincere. Nella partita contro gli ungheresi sembrava di giocare vent’anni fa, perché sono stati molto difensivi e così diventa difficile. In Europa ogni squadra può essere pericolosa e farti male, per questo siamo molto contenti di essere riusciti a vincere: ora possiamo concentrarci per il primato del gruppo, che è ancora da decidere“.