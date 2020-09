Morata al J Medical per le visite

TORINO – La Juventus ha chiuso ieri sera per il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid con un’operazione lampo.

I bianconeri, stanchi di aspettare gli sviluppi del caso Milik-Napoli legati al destino di Edin Dzeko, hanno mosso l’affondo per lo spagnolo, che torna in bianconero sotto la guida di Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra nella prima avventura a Torino. Morata svolgerà questa mattina le visite mediche al J Medical per poi firmare il contratto che lo legherà per la seconda volta ai bianconeri.