Montipò sulla sfida con la Juve in campionato: “Un sogno che si avvera”

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo per una nuova sfida di Champions League contro il Ferencvaros. Il prossimo fine settimana, invece, tornerà a giocare in campionato e affronterà il neopromosso Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi sta giocando un buon inizio di stagione e nella prossima giornata è chiamata ad affrontare l’esame di maturità contro la prima della classe: una partita sempre ricca di emozioni e di entusiasmo per i campani. Tra i giocatori giallorossi, poi, ce ne è uno che aspetta questa sfida da tantissimo tempo, da quando ha iniziato a giocare a calcio per le strade di Novara: si tratta del portiere Lorenzo Montipò, che, intervenuto ai microfoni di Ottogol, ha detto la sua sulla sfida con la Vecchia Signora. Ecco le sue parole:

“Per me questa partita è un sogno che si avvera. Con la Juventus dovremo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto fino ad ora e dovremo giocare come abbiamo fatto a Firenze: infatti, in fase difensiva siamo stati più solidi“.