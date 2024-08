Moise Kean: 5 cose che non sapete sul gioiello bianconero

Il classe 2000 è al centro del futuro progetto bianconero. Ecco 5 cose su di lui.

ALLA SCOPERTA DI MOISE

Il vivaio della Juventus porta in grembo un'altra promessa italiana del calcio, per molti parliamo del "nuovo Balotelli". Versatile, offensivo, completo nell'attacco e con notevole fisicità, Moise Kean ha inevitabilmente sollevato il paragone con SuperMario. Forse per quella maglia d'esultanza "Why always me?", ma anche per un carattere un pò spigoloso e poco ligio alle regole. Ma chi è davvero? ECCO LE COSE CHE NON SAI ANCORA SUL GIOVANE TALENTO.

LO SAI CHE?

Si chiama Moise Bioty kean ma è italianissimo. In realtà è un piemontese doc. Nato da genitori ivoriani a Vercelli il 28 febbraio del 2000, comincia a dare i primi calci al pallone davvero piccolissimo. Il suo esordio avviene in squadre locali: prima il Don Bosco, poi l'Asti, fino ad arrivare al Torino. Dall'altre parte di Torino si accorgono subito di questo diamante grezzo e a soli 10 anni il ragazzo finisce in bianconero.

L’IDOLO

"Why always me?". Via la maglia dopo un gol ed ecco la scritta polemica. Il suo modello non poteva che essere Balo. Ma Kean non vuole cadere nei vizi del suo idolo. E l'ha dichiarato apertamente, rinnegando gli eccessi che, come zavorre impossibili da tagliare, l'hanno trascinato giù. Kean non vuole commettere quegli errori, vuole emulare il meglio e rigettare il peggio.

UN AMICO SPECIALE

Il giovane Moise sente la fiducia della squadra e del suo allenatore. Ad aiutarlo particolarmente nella sua crescita è stato l'amico Stefano Sturaro. I due giocatori della Juventus, da quando il più giovane è stato aggregato alla prima squadra, sono diventati molto complici anche fuori dal campo.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BL888_QFyeX/”]

MA DAI!

Moise Kean è seguitissimo sui social. Circa 250mila followers e un'attività quasi quotidiana fatta di foto e video. Non solo immagini legate al calcio, c'è tanto altro nella vita di Moise. Quest'estate, ad esempio, si cimentava in acrobazie pirotecniche con un compagno a bordo piscina.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BJz-UCZj3ZA/”]

FREESTYLE

Altra passione? L’hip hop. Moise Kean, infatti, oltre ad avere un look che strizza molto l’occhio ad alcuni rapper è anche amico con alcuni di loro. Shade, ad esempio, tifoso della Juventus e celebre per le sue rime che richiamano spesso e volentieri il mondo del calcio, gli ha dedicato addirittura un freestyle.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BK0eIv-DYi5/”]