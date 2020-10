Mircea Lucescu: “Non è facile per Pirlo iniziare alla Juventus”

TORINO – Torna a parlare della Juventus anche Mircea Lucescu: l’allenatore rumeno della Dinamo Kiev aveva affrontato proprio i bianconeri la scorsa settimana, nella prima giornata dei gironi di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Lo Sport, il mister ha parlato della Vecchia Signora, soffermandosi soprattutto sul nuovo tecnico Andrea Pirlo; i due, infatti, si conoscono da molto tempo, perché il campione del Mondo del 2006 è stato un giocatore di Lucescu ai tempi del Brescia. Ecco le parole dell’allenatore rumeno:

“Non è facile per Pirlo iniziare alla Juventus, quella è una squadra dove devi per forza vincere ogni partita. Nella gara di ieri è stato sfortunato, la palla non voleva entrare: dovrà essere equilibrato, perché ogni squadra quando affronta la Juve dà il massimo. Il fattore più determinante sarà il suo rapporto con i giocatori; sicuramente riuscirà a creare un bel gruppo, anche se una squadra totalmente offensiva non sarà facile da costruire. Andrea e Roberto Baronio hanno iniziato a giocare con me e li considero dei figli“.