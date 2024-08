Mercato, l’infortunio di Asamoah complica i piani. Ecco i possibili sostituti

Bianconeri che saranno costretti a tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo

INFORTUNIO ASAMOAH

TORINO – Era rientrato da poco da un lungo stop, e questa stagione avrebbe voluto viverla da protagonista per rilanciarsi. In realtà la sfortuna continua a perseguitare Asamoah, che ha riportato un infortunio ai legamenti. Il riesco operazione è concreto e il giocatore potrebbe rimanere fuori per molto tempo. Ecco quindi che Marotta sarà costretto a tornare subito sul mercato. Tanti i nomi già accostati alla Juventus. Andiamoli a scoprire insieme. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DAL PORTOGALLO

HECTOR HERRERA, PORTO

DALL’ARGENTINA

RODRIGO BENTANCUR, BOCA JUNIORS

DALL’ITALIA

FRANCK KESSIE, ATALANTA

DALLA RUSSIA

AXEL WITSEL, ZENIT

DALLA FRANCIA

BLAISE MATUIDI, PSG