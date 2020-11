McKennie carico per la Champions: “È di nuovo quel momento”

TORINO – La Juventus ormai è già in volo per Budapest, dove domani sera affronterà il Ferencvaros per la terza giornata del girone G. Un’altra sfida europea per i bianconeri di Andrea Pirlo, decisi a riconquistare la testa della classifica. Anche Weston McKennie è carico per la Champions League e ha mostrato sui social tutta la sua determinazione: con un post sul proprio profilo Instagram, il centrocampista americano ha mostrato le immagini dell’allenamento svolto oggi alla Continassa in preparazione del match in Ungheria. “È di nuovo quel momento” ha commentato il giocatore, che domani potrebbe dare il suo contributo per raggiungere la vittoria.