McKennie a Dest sui social: “È stato bello vederti fratello!”

TORINO – Finisce con una sconfitta per 2-0 la super sfida della Juventus contro il Barcellona all’Allianz Stadium: i blaugrana tornano da Torino con i tre punti e con il primo posto del girone G in tasca. In campo è stata una gara molto dura, con molti falli e molti cartellini da entrambe le parti. Tuttavia, ci sono stati anche dei momenti di grande amicizia tra i giocatori delle due squadre, specialmente tra Weston McKennie e Sergino Dest: il centrocampista bianconero e il terzino blaugrana, infatti, sono compagni di squadra nella Nazionale Statunitense e ieri si sono ritrovati dopo molto tempo. Per questo, il numero 14 della Juve ha voluto salutare il connazionale sui social: “È stato bello vederti fratello!” le sue parole all’amico in una storia di Instagram.