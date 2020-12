Mattarella omaggia Paolo Rossi: “Sono profondamente colpito, uomo garbato”

TORINO – Un giorno triste non solo per il calcio italiano, ma per tutto il Paese: Paolo Rossi è stato un simbolo per tutta quanta l'Italia, grazie alla vittoria del Mundial dell'82. Per questo, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex attaccante della Juventus. "Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Paolo Rossi, uno dei grandi protagonisti della Nazionale Italiana campione del Mondo nell'82, seguito con grande affetto da tutti gli amanti dello sport. Ricordo quanto fosse un uomo garbato e ricco di umanità: esprimo la mia vicinanza ai suoi familiari".