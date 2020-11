Marco Rossi, ct Ungheria: “Szoboszlai sarebbe perfetto alla Juventus”

TORINO – Si parla di Juventus anche in Ungheria e, a farlo, è proprio Marco Rossi, ct della Nazionale magiara. In un’intervista rilasciata a TuttoSport, il tecnico ha consigliato ai bianconeri un possibile colpo di mercato, di cui si era già parlato nei mesi scorsi: si tratta di Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo. Ecco le parole di mister Rossi:

“Nelle prossime sessioni di mercato, Dominik cambierà squadra e credo che il campionato italiano sia il migliore per lui: in Italia, però, dovrà ambientarsi in un primo periodo, mentre in Germania sarebbe subito pronto. In Serie A, però, si completerebbe come calciatore. Il valore del suo cartellino, adesso, è intorno ai 25-30 milioni di euro e solo pochi club italiani possono permetterselo. Io conosco molto bene questo ragazzo e, se fossi in una grande squadra, non ci penserei un attimo ad acquistarlo. Nei mesi scorsi si è parlato di alcuni club, tra cui la Juventus, ma anche Lazio, Napoli e Milan sono state interessate a lui. Szoboszlai sarebbe perfetto nella Juventus: può giocare come mezzala oppure dietro le punte e in bianconero agirebbe da vice-Ramsey. Lui è un centrocampista che fa molti assist e che segna e stiamo parlando di uno dei migliori talenti europei“.