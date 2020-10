Marchisio: “Juve sfortunata per millimetri, ma c’è bisogno di altro”

TORINO – La super sfida di Champions League dell’Allianz Stadium si conclude con la sconfitta della Juventus, che lascia il passo al Barcellona: il risultato è di 2-0 per i catalani, con le reti di Ousmane Dembelé e Lionel Messi. La Vecchia Signora, però, è stata penalizzata anche dal VAR, che ha annullato ben tre gol per posizione di fuorigioco ad Alvaro Morata. Una vera maledizione per il centravanti spagnolo.

Al termine della gara, anche Claudio Marchisio ha voluto commentare la prestazione dei bianconeri sui social. “Complimenti al Barça per la vittoria. Potevano farne di più” ha affermato il Principino su Twitter, che poi ha aggiunto: “Noi sfortunati per cc o mm, però c’è bisogno di molto altro. C’è tempo, ma dato il calendario, il Covid-19 e gli infortuni che tutte le squadre hanno, bisogna fare in fretta per ritrovarsi!“. Queste le parole dell’ex centrocampista bianconero: è vero, i ragazzi di Andrea Pirlo sono stati sfortunati, ma c’è ancora molto lavoro da fare.