Marca: “Pericolosa la gioia del Barça, questa è la peggior Juve di sempre”

TORINO – La Juventus ha perso la super sfida di Champions League contro il Barcellona per 2-0: i catalani sono tornati in patria da Torino euforici per la vittoria, ottenuta su una campo difficile e prestigioso come quello dell’Allianz Stadium. In Spagna, però, hanno ridimensionato il risultato ottenuto da Messi e compagni ieri sera. Infatti, il quotidiano Marca ha affermato: “Pericolosa la gioia del Barça, questa è la peggior Juve di sempre“. Il giornale iberico ha dunque criticato la condizione della squadra di Andrea Pirlo scesa in campo contro i blaugrana: molte le assenze che stanno falcidiando la rosa bianconera, su tutte quella di Cristiano Ronaldo. Ecco quanto affermato da Marca:

“I complimenti per il Barcellona sono meritati se parliamo della prestazione di Pedri, dell’impegno della squadra che ha corso tanto, del fatto che non hanno subito gol, dell’incisività di Pjanic nel gioco. Tuttavia, i blaugrana hanno affrontato una delle peggiori Juventus di cui si ha memoria: senza CR7, Chiellini, De Ligt e Alex Sandro era molto debole, soprattutto dietro. La Vecchia Signora si sta costruendo piano piano; Pirlo è giovane e deve dimostrare molto per emulare tutti i suoi illustri predecessori, avendo a disposizione una squadra molto giovane“.