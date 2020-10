Manuel Locatelli: “Voglio tornare in una grande squadra”

TORINO – Ha parlato del suo futuro Manuel Locatelli, obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio, in cui si è espresso sul suo avvenire: ha affermato il desiderio di tornare a giocare in un top club, dopo l’esperienza con la maglia del Milan. Il classe ’98 ha infatti esordito in Serie A proprio con la maglia rossonera, ma la sua avventura a Milano non si è conclusa nel migliore dei modi. Con i neroverdi dell’Emilia, però, ha avuto il suo riscatto ed è anche riuscito a conquistare la convocazione con gli Azzurri. Ecco le sue parole:

“Voglio tornare in una grande squadra: sono ambizioso e desidero giocare in Champions League. Sono cosciente del fatto che tutto il mio futuro passa per questa stagione con la maglia del Sassuolo. Vorrei giocare di nuovo in un top club e sentire la musica della Coppa dei Campioni: sarebbe veramente un sogno per me, soprattutto con i tifosi allo stadio. Per il momento, però, devo essere concentrato sul presente, che è la cosa importante“. Chissà che in futuro la Juventus non possa esaudire i suoi desideri.