Mancini sul giovane Bastoni: “Può diventare come Bonucci e Chiellini”

TORINO – Nuovi talenti stanno sbocciando nel nostro campionato e stanno facendo anche le fortune della Nazionale Italiana, che ha appena conquistato le Final Four di UEFA Nations League. Una di queste giovani promesse è Alessandro Bastoni dell’Inter, classe 1999, che nelle ultime sfide degli Azzurri ha giocato titolare: proprio di lui ha parlato il ct Roberto Mancini al termine della partita di ieri contro la Bosnia. Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico ha affermato:

“Bastoni può diventare come Bonucci e Chiellini: ha giocato tre volte da titolare in una sola settimana, con forza ed entusiasmo. Ed è proprio l’entusiasmo dei più giovani ad essere risultato fondamentale per noi, al pari dell’esperienza dei più anziani“.