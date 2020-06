Mancini: “Faremo un bellissimo Europeo, spero con gli stadi pieni”

TORINO – Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Uno.

“Faremo un bellissimo Europeo. Speriamo di avere gli stadi pieni con il pubblico. Faremo una bella figura”.

CLASSIFICHE – “Allenatori? Al terzo posto metto Tarcisio Burgnich che mi lanciò in Serie A. Ebbe coraggio a mandarmi in campo a 16 anni. Al secondo Vujadin Boškov, grande esperienza e ci fece vincere lo scudetto alla Sampdoria. Al primo Sven-Göran Eriksson che per me fu come un fratello. Sono tre allenatori diversi e ho appreso molto da loro”.

“Calciatori? Al terzo metto Ronaldo, era un fenomeno, ho giocato insieme a lui. Al secondo Vialli, un fratello ma al primo ovviamente Diego Armando Maradona.”

